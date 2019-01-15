Photo : YONHAP News

15 января компания Kakao прекращает пробное предоставление услуги CarPool. Она подразумевает использование частного автомобиля для того, чтобы по дороге на работу или домой за деньги подвозить людей, которые двигаются по тому же маршруту, что и водитель. Сама идея услуги появилась в качестве альтернативы такси, использование которого в последнее время вызывает недовольство населения в связи с повышением стоимости проезда и фактами грубости со стороны таксистов, которые иногда отказываются принимать клиентов. Как сообщили в компании Kakao, решение об отказе от предоставления услуги принято с целью установления диалога с представителями компаний-операторов такси, которые выступают против CarPool. В Kakao пообещали вести честный диалог. Таксисты проводили массовые забастовки, а один из них погиб в результате акции самосожжения. Ранее именно приостановка пробного предоставления услуги CarPool называлась таксистами условием для начала диалога. Однако объединения таксистов высказывают мнение, что решение Какао является стратегическим шагом на пути к последующему введению системы CarPool в полном объёме.