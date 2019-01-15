Китай построит в КНДР скоростную дорогу

Photo : KBS

В апреле этого года Китай планирует начать строительство скоростной автомобильной дороги, которая соединит города Вонсан и Хамхын на территории КНДР. Официальное объявление о начале соответствующего тендера было опубликовано 30 октября на сайте государственной системы тендеров Китая и профильных компаний. Длина дороги составляет 111 км. Строительство будет длиться три года на средства, выделяемые китайской стороной в виде кредита. Общий бюджет проекта оценивается в 828 млн долларов. На просьбу СМИ сообщить подробности китайская строительная компания, занятая в проекте, отреагировала довольно остро. В частности, было заявлено, что это коммерческая тайна, а сам проект реализуется на законных основаниях, поэтому и говорить более не о чем. Китай приступает к проекту, не получив предварительного одобрения ООН, что может обострить проблему нарушения санкций.