В Нью-Йорке принята резолюция о Дне памяти героини Первомартовского движения Ю Гван Сун

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15 января депутаты Конгресса США от штата Нью-Йорк приняли резолюцию, согласно которой 1 марта объявляется днём памяти Ю Гван Сун, корейской героини Первомартовского движения за независимость от японского колониализма. Резолюция принята единогласно. Сообщается, что представители Японии пытались не допустить этого, но безрезультатно. Американские парламентарии подчеркнули, что проголосовали за резолюцию, поддерживая права человека во всём мире, а также чтя память об участниках Первомартовского движения. Они также заявили, что несгибаемый дух, продемонстрированный Ю Гван Сун, идентичен духу мигрантов со всего мира, пустивших корни в Америке. Сама резолюция продвигалась при активной поддержке местной корейской диаспоры по случаю 100-летия Первомартовского движения. Документ планируется передать президенту РК Мун Чжэ Ину. 1 марта местная корейская диаспора намерена провести в центре Манхеттена торжественную церемонию.