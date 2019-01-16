Майкл Пенс: США ждут от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации

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США ждут от северокорейских властей конкретных шагов по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в среду на ежегодном совещании глав американских дипломатических представительств за рубежом. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп начал «многообещающий диалог» с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, цель которого - ликвидация ядерного вооружения, «которое угрожает нашему народу и нашим союзникам в регионе». США и КНДР ведут переговоры на высоком уровне по подготовке второй встречи лидеров двух стран. По данным дипломатических источников, ожидается прибытие в Вашингтон завотделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля, который проведёт переговоры с госсекретарём США Майклом Помпео о деталях планирующегося северокорейско-американского саммита. Между тем, в госдепартаменте эту информацию не подтверждают.