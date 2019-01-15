RAND: К 2022 году у КНДР будет от 30 до 100 ядерных боеголовок

В настоящее время у КНДР имеются от 15 до 60 ядерных боеголовок, а к 2022 году их количество может составить от 30 до 100. Об этом заявляют эксперты американского аналитического центра RAND Corporation, проанализировав данные других исследовательских центров, в частности, Американо-корейского института школы перспективных международных исследований при университете Джонса Хопкинса. Эксперты предлагают объединить усилия РК, США и Китая для подготовки к возможным последствиям растущего ядерного потенциала Пхеньяна. Превентивный удар по северокорейским ядерным и ракетным объектам нанести крайне сложно, поскольку на столичный регион РК нацелены около 14 тысяч артиллерийских орудий. В случае нападения северокорейцев на Юг возникнет необходимость в немедленной эвакуации до 25 млн южнокорейских граждан, миллиона китайцев и 150 тыс. американцев. Это сделать крайне сложно без предварительной тщательной подготовки,- напоминают эксперты RAND Corporation.