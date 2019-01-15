Hyundai Motor и Kia Motors отзовут в США 168 тыс. автомобилей

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Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors приняли решение об отзыве 168 тыс. автомобилей в США, чтобы устранить дефект топливной трубы, который может привести к утечке бензина и возгоранию двигателя. Топливные трубы могли быть неправильно установлены или повреждены во время предыдущего отзыва в 2017 году. Hyundai Motor отзовёт 100 тыс. машин Sonata и Santa Fe Sport, а Kia Motors - 68 тыс. автомобилей Optima, Sorrento и Sportage. Автопроизводители обещают также установить новое программное обеспечение, которое позволит своевременно обнаружить критический износ важных элементов автомобиля.