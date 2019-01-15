Евросоюз ввёл ограничения на импорт металлопродукции

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16 января Евросоюз ввёл в действие меры Safeguard, предусматривающие защиту внутреннего рынка от продукции, которая экспортировалась в США до введения Вашингтоном пошлин на изделия из стали и алюминия. Защитные меры будут действовать до июля 2021 года и коснутся 26 категорий стальных изделий. Предусматриваются квоты в размере среднего уровня импорта за последние три года плюс 5%. Пошлины в размере 25% будут применяться после заполнения квот. Основными экспортёрами стали в Евросоюз являются Китай, Индия, Россия, РК, Турция и Украина. В 2017 году объём южнокорейского экспорта стальной продукции в страны ЕС составил 3,3 млн тонн на сумму 2,9 млрд долларов.