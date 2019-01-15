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С апреля во всех воинских частях РК будет разрешено использование мобильных телефонов. Об этом сообщили в среду в министерстве обороны РК. В настоящий момент соответствующее разрешение действует в тестовом режиме лишь в ряде частей с 18 по 22 часов по будням и с 7 до 22 часов по выходным. Исключением являются зоны повышенного внимания, где запрет сохранится. При этом ведение аудио- и видеозаписей ограничено, а все беспроводные средства связи, внесённые на территорию воинских частей, подлежат регистрации. Использование внешней памяти остаётся под запретом, а разглашение информации военного характера, в том числе, в текстовых сообщениях и социальных сетях, преследуется по закону. Одновременно будут смягчены ограничения, связанные с выходом военнослужащих за пределы части после окончания дневной программы обучения или служебных обязанностей. Покидать часть можно будет с 17:30 до 21:30 для посещения больниц, в целях самообразования, для встречи с близкими. По личным причинам такие кратковременные увольнительные можно будет получить дважды в месяц. Между тем, за пределами воинских частей могут одновременно находиться не более 35% личного состава, включая находящихся в отпуске.