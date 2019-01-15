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В Корее

Лишь 2,9% незамужних сеульчанок считают вступление в брак обязательным

Write: 2019-01-17 13:39:02Update: 2019-01-17 14:24:20

Лишь 2,9% незамужних сеульчанок считают вступление в брак обязательным

Photo : YONHAP News

Лишь 2,9% незамужних жительниц Сеула считают вступление в брак обязательным. Аналогичный показатель в Пекине составляет 19,4%. Об этом сообщили 17 января в Корейском институте женской политики. Упомянутые результаты основаны на данных опросов, которые проводились среди 400 жительниц Сеула и 400 жительниц Пекина в возрасте от 25 до 35  лет. 16,3% респонденток из Сеула положительно относятся к вступлению в брак. Аналогичный показатель в Пекине составляет 21,5%. Причину отказа от вступления в брак 18% опрошенных сеульчанок и 3,9% китаянок объяснили тем, что в стране супружество находится под контролем семьи мужа. Отказ от брака 20,8% опрошенных китаянок обусловили возможностью резкого роста расходов на жизнь после вступления в брак. Аналогичный ответ дали лишь 4,5% опрошенных жительниц Сеула. 
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