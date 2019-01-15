Представители РК и США обсудили северокорейские проблемы

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В четверг состоялось очередное заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР в режиме видеоконференции. В нём приняли участие директор департамента планирования мирной дипломатии МИД РК Ли Дон Рёль, а также представители министерства по делам воссоединения и администрации президента РК. С американской стороны присутствовали Алекс Вонг из отдела Восточной Азии и Тихоокеанского региона госдепартамента США и представители правительства. Представители США поделились информацией о подготовке к северокорейско-американским переговорам на высоком уровне с участием завотделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля и госсекретаря США Майкла Помпео, а также ко второй встрече лидеров двух стран. Кроме того, обсуждались планы предоставления КНДР антигриппозного препарата Тамифлю и возможность проведения встреч разделённых семей в режиме видеоконференции.