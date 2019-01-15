Неправительственные организации США подают заявки на посещение КНДР

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Неправительственные организации США, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи, подают заявки на посещение КНДР. 14 января организация «Христианские друзья Кореи» направила правительству США соответствующую заявку. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки». Корейско-американская медицинская ассоциация также готовит заявку на поездку в КНДР. Поездки представителей неправительственных организаций помогут создать благоприятную атмосферу перед проведением второго американо-северокорейского саммита. В декабре прошлого года спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн не исключил возможности смягчения запрета на посещение КНДР американскими гражданами в целях передачи гуманитарной помощи.