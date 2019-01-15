На Берлинском кинофестивале покажут корейский фильм «Кокту: История ангелов-хранителей»

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Фильм южнокорейского режиссёра Ким Тхэ Ёна «Кокту: История ангелов-хранителей» (Kokdu: A Story of Guardian Angels) включён в конкурсную программу 69-го Берлинского кинофестиваля, который пройдёт с 7 по 17 февраля. Он представляет собой экранизацию Кокту - одного из представлений корейских традиционных исполнительских искусств. Фильм повествует о приключениях брата и сестры, которые попали в ад в поисках разноцветной узорчатой обуви их бабушки. Фильм «Кокту: История ангелов хранителей» будет показан в рамках Берлинского кинофестиваля 4 раза. Он включён в программу Generation, объединяющую фильмы о детях и для детей, в которую вошли 62 фильма из 36 стран, отобранные из 2500 заявок. Разнообразные по форме и содержанию ленты охватывают актуальные социально-политические темы и отражают мысли молодого поколения. Ким Тхэ Ён получил известность после выхода на экраны в 2010 году его фильма «Поздняя осень».