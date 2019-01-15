В 2018 году 7,5 млн южнокорейцев побывали в Японии

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В прошлом году в Японии побывали 7 млн 530 тыс. южнокорейских туристов, что на 5,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, граждане РК оказались на втором месте по числу иностранцев, посетивших Японию. На первом месте китайцы - 8 млн 380 тыс. человек, на третьем тайванцы - 4 млн 700 тыс. человек. В прошлом году Японию посетили в общей сложности 31 млн 190 тыс. иностранцев, что на 8,7% больше, чем в предыдущем году. Значительный рост числа южнокорейских туристов объясняется сохранением низкого валютного курса иены по отношении к корейской воне.