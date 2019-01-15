В Сеуле прошли переговоры представителей РК и КНР на шестисторонних переговорах

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17 января в Сеуле состоялась встреча спецпредставителя МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна с его китайским коллегой Кун Сюанью. Участники встречи обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и обсудили возможности сотрудничества в деле денуклеаризации. Ли До Хун заявил, что в 2018 году, благодаря усилиям заинтересованных сторон, в политической ситуации на Корейском полуострове были достигнуты большие подвижки. По его словам, 2019 год станет важной вехой в достижении денуклеаризации и установлении прочного мира в регионе. Ли До Хун подчеркнул, что год только начался, но северокорейский лидер Ким Чон Ын уже выразил готовность к диалогу, а между КНДР и Китаем развивается сотрудничество. Кун Сюанью заявил о готовности Китая приложить усилия для политического разрешения проблем Корейского полуострова.