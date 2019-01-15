РК планирует развивать аэрокосмическую промышленность

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Корейская аэрокосмическая корпорация намерена к 2030 году увеличить объём аэрокосмической промышленности до 20 трлн вон или 17,8 млрд долларов в год. Стратегия развития отрасли с таким содержанием была представлена 17 января на пресс-конференции в Сеуле. В её рамках планируется также создать 170 тыс. рабочих мест. Корпорация намерена также переориентироваться с экспорта готовой продукции и военных поставок на частный рынок, у которого более высокие возможности роста и доходности. В настоящий момент в частном секторе корпорация сотрудничает с Boeing и Airbus, поставляя им фюзеляжи. В KAI ожидают резкого роста спроса на гражданские самолёты в Северо-Восточной Азии, в том числе в КНДР, в случае создания соответствующих условий. Корпорация поставила цель достичь уровня годовых продаж гражданских самолётов в 400 единиц или 11 млрд долларов. Также планируется увеличить вложения в технологии будущего, связанные с четвёртой промышленной революцией.