РК третий год подряд наращивает экспорт сельхозпродукции

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Южнокорейский экспорт сельскохозяйственной продукции растёт третий год подряд. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, он вырос на 1,5% в годовом исчислении, составив 6 млрд 930 млн долларов. Поставки свежих продуктов выросли на 16,6%, составив 1 млрд 280 млн долларов. Это самый большой рост за историю сбора статистики. В министерстве отметили, что прежде в данном сегменте лидирующие позиции занимали обработанные продукты питания, но в прошлом году акцент сместился на свежие продукты. Расширяются поставки фруктов в США, Вьетнам и Китай. Экспорт куриного мяса, сократившийся в позапрошлом году на 58,7% из-за вспышки птичьего гриппа, в прошлом году при поддержке правительства и деловых кругов вновь вырос на 183,75%.