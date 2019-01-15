Проблема низкой рождаемости в РК выходит на новый уровень

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В прошлом году суммарный коэффициент рождаемости в РК опустился до минимального уровня. По данным комитета по проблемам низкой рождаемости и старения общества, он составил 0,96 ребёнка, а общее количество новорождённых составило 325 тыс. человек. Между тем, для поддержания численности населения показатель должен составлять 2,1 ребёнка. Средний показатель среди стран ОЭСР составляет 1,68 ребёнка. Власти признали, что достичь целевого показателя в 1,5 ребёнка к 2020 году вряд ли будет достигнута. В этой связи было решено сосредоточиться на том, чтобы не допустить снижения количества новорождённых ниже 300 тысяч.