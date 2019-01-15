Глава южнокорейской разведки посетил с неофициальным визитом США

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В конце прошлой недели директор Национальной службы разведки РК Со Хун посетил с неофициальным визитом Вашингтон. Об этом стало известно 17 января. По данным источника в Вашингтоне, Со Хун прибыл в американскую столицу 13 января. Визит состоялся за несколько дней до прибытия заведующего отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля. Предполагается, что поездка Со Хуна связана с предварительными консультациями по линии спецслужб. Глава южнокорейской разведки встретился с директором ЦРУ Джиной Хаспел. Предполагается, что стороны обменялись информацией по КНДР.