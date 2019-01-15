Экспорт материалов и запчастей достиг нового рекорда

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Южнокорейский экспорт материалов и запчастей, в числе которых полупроводники и топливные элементы, второй год подряд достигает рекордной отметки. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, представленным 17 января, показатель вырос на 11,8% в годовом исчислении, составив 316 млрд 200 млн долларов. Размер импорта вырос на 5,3%, составив 177 млрд 200 млн долларов. Таким образом, профицит торгового баланса в этом секторе составил 139 млрд 100 млн долларов, что также является рекордом. Поставки в США выросли на 14,8%, в КНР - на 13,6%, в Европу - на 12,9%. Однако поставки на Ближний Восток сократились на 14,6%.