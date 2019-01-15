Участники народного восстания 1948 года реабилитированы

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Суд реабилитировал всех участников народного восстания от 3 апреля 1948 года, отбывших наказание по приговору военного трибунала. Ранее 18 граждан из их числа обратились в суд с требованием пересмотреть, незаконное, по их мнению, решение. 17 января суд Чечжудо снял все обвинения. Указывается, что военный трибунал не предъявил конкретных обвинений и не провёл всех необходимых процедур. 3 апреля 1948 года более тысячи жителей острова Чечжудо вступили в противостояние с полицией и членами ультраправых организаций, возражая против создания отдельного правительства на Юге Корейского полуострова, управляемого американскими вооружёнными силами. В результате восстания, продлившегося до 21 сентября 1954 года, погибли около 14 тыс. человек. Около 2,5 тыс. человек погибли или были заключены под стражу по решению трибунала без предъявления обвинительных актов или письменных приговоров.