Коэффициент вероятности банкротства в РК – минимальный с 2008 года

Риск суверенного дефолта, или коэффициент вероятности банкротства, находится в РК на самом низком уровне после финансового кризиса 2008 года. По имеющимся данным, на внебрижевом рынке Нью-Йорка пятилетний кредитный дефолтный своп (CDS) премиум составил 16 января 35 пунктов, что является самой низкой отметкой с 26 апреля 2007 года. Это подтверждает повышение кредитного рейтинга страны. Таким образом, кредитный дефолтный своп РК ниже, чем у Франции и Великобритании. В США показатель составил 22 пункта, в Японии - 23, в Великобритании - 37, во Франции - 38, в Китае - 60, в Индонезии - 124. В правительстве РК отмечают, что страна сохраняет стабильность внутренних и внешних показателей. Также отмечается, что иностранные инвесторы доверяют южнокорейским активам.