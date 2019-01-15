В прошлом году в РК сократились производство и экспорт автомобилей

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В прошлом году южнокорейские компании выпустили 4 млн 29 тыс. автомобилей, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, Экспорт продукции отечественного автопрома сократился на 3,2%, составив 2 млн 449 тыс. автомобилей. Спад связан с ухудшением ситуации на американском рынке. Между тем, благодаря увеличению поставок за рубеж дорогих электромобилей, а также SUV и больших автомобилей, сумма экспорта сократилась лишь на 1,9%. Спрос на внутреннем рынке при этом растёт. Продажи внутри страны выросли на 1,1%, составив 1 млн 813 тыс. автомобилей. Это объясняется эффектом от выхода большого количества новых автомобилей, снижения налогов и активного маркетинга компаний, импортирующих автомобили.