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Политика

Правительство РК надеется на положительные результаты переговоров представителей КНДР и США

Write: 2019-01-18 14:53:52Update: 2019-01-18 17:59:31

Правительство РК надеется на положительные результаты переговоров представителей КНДР и США

Photo : YONHAP News

В министерстве по делам воссоединения РК выразили надежду на то, что визит завотделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля в Вашингтон внесёт вклад в скорейшее достижение договорённостей между главами КНДР и США.  Об этом заявила представитель министерства Ли Ю Чжин, отвечая на вопрос о позиции правительства в отношении встречи высокопоставленных представителей КНДР и США. Она отметила, что в июне прошлого года лидеры двух стран договорились прилагать усилия к достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Ли Ю Чжин указала на отсутствие информации о деталях визита Ким Ён Чхоля. 
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