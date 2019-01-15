Правительство РК надеется на положительные результаты переговоров представителей КНДР и США

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В министерстве по делам воссоединения РК выразили надежду на то, что визит завотделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля в Вашингтон внесёт вклад в скорейшее достижение договорённостей между главами КНДР и США. Об этом заявила представитель министерства Ли Ю Чжин, отвечая на вопрос о позиции правительства в отношении встречи высокопоставленных представителей КНДР и США. Она отметила, что в июне прошлого года лидеры двух стран договорились прилагать усилия к достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Ли Ю Чжин указала на отсутствие информации о деталях визита Ким Ён Чхоля.