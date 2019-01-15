Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вновь снизился до 48%

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С наступлением нового года рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина сократился на 1%, составив - 47%. Об этом сообщило агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, проведённого с 15 по 17 января среди тысячи жителей разных регионов страны. Среди недостатков работы главы государства респонденты отметили низкие темпы экономического роста и отрицательное влияние повышения МРОТ на малый и средний бизнес. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40%, оппозиционной партии Свободная Корея - 16%, партии Справедливости – 8%, партии Справедливого будущего - 8%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.