Более половины корейцев отрицательно смотрят на повышение МРОТ

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52% южнокорейцев считают, что повышение в этом году минимального размера оплаты труда окажет отрицательное влияние на экономику. Противоположного мнения придерживаются 24%. Такими стали результаты исследования, проведённого агентством Gallup Korea. Между тем, на вопрос о приемлемости уровня МРОТ на этот год 42% назвали его нормальным. 36% считают показатель высоким. 13% респондентов назвали уровень МРОТ низким. 27% респондентов заявили, что считают повышение МРОТ выгодным для себя. Противоположный ответ дали 31%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.