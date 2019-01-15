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В РК растёт количество работающих иностранцев. По данным министерства юстиции и Национального статистического управления, в прошлом году показатель составил 884 тыс. человек. Это на 26,7% больше, чем в 2012 году. Если учитывать также иностранцев, получивших гражданство страны менее пяти лет назад, то показатель составляет 919 тыс. человек. Между тем, растёт и уровень дохода иностранцев. Если в 2012 году 69,6% иностранных граждан, работавших на зарплату, получали от 1 до 2 тыс. долларов, то в прошлом году около половины имели месячный доход от 2 до 3 тыс. долларов, а 12,7% более 3 тыс. долларов.