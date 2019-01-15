РК и США поддерживают тесный контакт по КНДР

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15 и 17 января спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун проводил телефонные разговоры со своим американским коллегой Стивеном Бигэном. По данным МИД РК, стороны обсуждали предстоящий на тот момент визит заведующего отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля в Вашингтон. Бигэн рассказал о программе визита северокорейского представителя. Стороны договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу с целью обсуждения результатов переговоров Ким Ён Чхоля с Дональдом Трампом и Майклом Помпео, а также определения дальнейших направлений сотрудничества.