Госдепартамент США выделил 10 млн долларов на улучшение ситуации с правами человека в КНДР

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В этом году госдепартамент США определил бюджет на улучшение ситуации с правами человека в КНДР в размере 10 млн долларов. Об этом сообщила радиостанция Голос Америки, ссылаясь на данные Комитета по внешним ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Нынешняя сумма на 2 млн больше, чем в прошлом году. 6 млн из выделенного бюджета будут предоставлены в Национальный фонд поддержки демократии, а еще 4 млн в фонд экономической помощи, контролируемый управлением по вопросам демократии, прав человека и труда в госдепартаменте. Данные учреждения ежегодно оказывают помощь организациям, занятым проблемой прав человека в КНДР, а также движениям по демократизации КНДР и развитию её открытости.