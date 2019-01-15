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18 января спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун прибыл в Стокгольм, где, как ожидается, пройдут рабочие переговоры КНДР и США по вопросу проведения второго двустороннего саммита. Об этом в субботу сообщили в МИД РК. Ли До Хун прибыл в Стокгольм для участия в закрытой международной встрече, организуемой Швецией. Он пробудет там до 22 января. Между тем, ранее в госдепартаменте США сообщили о визите в Швецию спецпредставителя госдепартамента США по КНДР Стивена Бигэна, который также примет участие в международном мероприятии. 17 января в Стокгольм уже прибыла заместитель министра иностранных дел СК Чхве Сон Хи, которая уже провела встречу с главой МИД Швеции Маргот Вальстрем. Вполне возможно, что помимо переговоров Чхве Сон Хи и Стивена Бигэна, может состояться и трёхсторонняя встреча с участием Ли До Хуна. В этом случае стороны могут обсудить меры денуклеаризации КНДР и ответные действия США, которые войдут в повестку второго саммита КНДР и США. Вполне возможно, что будут затронуты вопросы возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в северокорейские горы Кымгансан, а также тема установления режима мира и официального объявления об окончании Корейской войны.