Мун Чжэ Ин провёл неформальный обед с представителями правительства

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18 января президент РК Мун Чжэ Ин провёл закрытый совместный обед с участием премьер-министра Ли Нак Ёна, главы МИД РК Кан Гён Хва, министра административного управления и безопасности Ким Бу Гёма и других представителей правительства. Представитель администрации президента Ким Ый Гём в сообщении журналистам, заявил, что данная встреча нацелена на обсуждение текущих вопросов в непринуждённой обстановке. Данный обед, по словам Ким Ый Гёма, является продолжением политики Мун Чжэ Ина о развитии диалога, проводимой с конца прошлого года.