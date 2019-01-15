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Политика

Мун Чжэ Ин провёл неформальный обед с представителями правительства

Write: 2019-01-19 12:40:17Update: 2019-01-19 14:07:40

Мун Чжэ Ин провёл неформальный обед с представителями правительства

Photo : YONHAP News

18 января президент РК Мун Чжэ Ин провёл закрытый совместный обед с участием премьер-министра Ли Нак Ёна, главы МИД РК Кан Гён Хва, министра  административного управления и безопасности Ким Бу Гёма и других представителей правительства. Представитель администрации президента Ким Ый Гём в сообщении журналистам, заявил, что данная встреча нацелена на обсуждение текущих вопросов в непринуждённой обстановке. Данный обед, по словам Ким Ый Гёма, является продолжением политики Мун Чжэ Ина о развитии диалога, проводимой с конца прошлого года.
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