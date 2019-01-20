В РК растёт объём выплат пособий по безработице

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В прошлом году объём выплат пособий по безработицы составил в РК 6 трлн 680 млрд вон или 5 млрд 940 млн долларов. Это на 1 млрд 200 млн долларов больше, чем в предыдущем году. Кроме того, данная отметка является самой большой с 2008 года. Такой рост объясняется увеличением количества безработных и имеющих трудовую страховку, вводом в действие системы поддержки частных компаний в вопросе трудоустройства и увеличением минимального размера оплаты труда. В прошлом году количество безработных составило 1 млн 73 тыс. человек. Это максимальный показатель с момента начала сбора соответствующей статистики. Количество имеющих трудовую страховку выросло на 3,6%, составив по состоянию на декабрь прошлого года 13 млн 410 тыс. человек. В прошлом году пособие получали в общей сложности 1 млн 390 тыс. человек.