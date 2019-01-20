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За первые 20 дней января южнокорейский экспорт сократился на 14,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 25 млрд 700 млн долларов. Об этом сообщили 21 января в Таможенном управлении. Экспорт полупроводников сократился за тот же период на 28,8%, нефтепродуктов - на 24%, морских судов - на 40,5%. Учитывая данные показатели, не исключено сокращение экспорта за январь в целом. Таким образом, экспорт сокращается два месяца подряд. Импорт в указанный период снизился на 9,5%, составив 27 млрд 300 млн долларов. Дефицит торгового баланса достиг 1 млрд 600 млн долларов.