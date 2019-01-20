Высокопоставленный представитель КНДР прибыл в Пекин

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20 января вечером заведующий отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль прибыл из Вашингтона в Пекин, завершив программу трёхдневного визита в США. Он покинул аэропорт в автомобиле посольства КНДР. Сообщается, что в аэропорт были направлены также два автомобиля китайского МИД. Китайские СМИ выразили надежду на то, что КНДР и США сумели договориться о проведении второго саммита. Скорее всего, Ким Ён Чхоль вылетит в Пхеньян во вторник рейсом Air Koryo. Будет ли он встречаться в Пекине с официальными китайскими представителями, неизвестно.