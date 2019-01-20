Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

Представители США и КДР проводят в Стокгольме рабочие переговоры

Write: 2019-01-21 11:18:49Update: 2019-01-21 11:33:04

Представители США и КДР проводят в Стокгольме рабочие переговоры

Photo : YONHAP News

В Стокгольме проходят рабочие переговоры представителей США и КНДР. Спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн и заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи провели ряд встреч. Стороны обсуждали такие спорные вопросы как денуклеаризация Севера и ответные меры США. Примечательно, что в этих контактах принимает участие южнокорейская делегация. Встречи проходили в двух- и трёхстороннем форматах. Ожидается, что обсуждение наиболее спорных вопросов завершится 21 января. 
Список

Рекомендуем