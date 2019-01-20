Представители США и КДР проводят в Стокгольме рабочие переговоры

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В Стокгольме проходят рабочие переговоры представителей США и КНДР. Спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн и заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи провели ряд встреч. Стороны обсуждали такие спорные вопросы как денуклеаризация Севера и ответные меры США. Примечательно, что в этих контактах принимает участие южнокорейская делегация. Встречи проходили в двух- и трёхстороннем форматах. Ожидается, что обсуждение наиболее спорных вопросов завершится 21 января.