Средний возраст населения в РК за десять лет вырос на 5 лет

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В 2018 году население РК составило 51 млн 826 тыс. 59 человек, увеличившись за 10 лет на 2 млн 285 тыс. 692 человека. Об этом 20 января сообщили в министерстве административного управления и безопасности. За десять лет количество домохозяйств, состоящих из одного человека, выросло с 6 до 8 млн. Средний возраст населения повысился на 5,1 года до 42,1 года, в том числе, среди мужчин с 35,9 до 40,9 года, а среди женщин с 38,2 до 43,2 года. Количество мужчин выросло на 1 млн, составив 25 млн 866 тыс.. Численность женщин выросла на 1 млн 240 тыс. до 25 млн 959 тыс. человек.