В Индии начал работу завод по производству САУ К-9

19 января в индийском городе Хазира в штате Гуджарат состоялась церемония завершения строительства танкостроительного комплекса по производству самоходных артиллерийских установок К-9 Vajra-Т. Это модернизированная версия южнокорейской САУ K9 Thunder, разработанной корпорацией Samsung Techwin. На церемонии присутствовали директор Корейского агентства оборонного развития Ван Чжон Хон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В 2017 году РК и Индия заключили контракт на поставку 100 южнокорейских САУ, модернизированных под нужды индийской армии. Первые 10 орудий по контракту должны быть произведены в РК, а остальные 90 по лицензии в Индии. В рамках проекта укрепления сил ПВО стоимостью около 3 млрд долларов южнокорейская зенитная самоходная установка Biho конкурирует с российскими образцами вооружения. Победитель тендера будет объявлен в первой половине этого года.