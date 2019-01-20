В 2018 году зарегистрированы около 90 млн пересечений границы РК

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В 2018 году 88 млн 900 тыс. человек пересекали в обоих направлениях границу РК. За последние восемь лет показатель вырос в два раза. По данным министерства юстиции, представленным 21 января, показатель вырос на 10,6% в годовом исчислении. В 2010 году впервые был достигнут показатель 40 млн человек. 57 млн 860 тыс. пересечений границы совершили граждане РК - на 8,3% больше, чем в 2017 году. 31 млн 50 тыс. пересечений границы совершили иностранцы. Это на 15,2% больше, чем в 2017 году. Среди них 32,2% составляет доля китайцев, 19% - японцев, 7,3% - тайванцев, 6,8% - граждан США.