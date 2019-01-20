Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина сократился до 49,1%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вновь снизился. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 14 по 18 января агентством Realmeter среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны, он составил 49,1%, что на 0,5% ниже, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 45,6% опрошенных, что на 0,8% больше, чем неделю назад. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39,8%, партии Свободная Корея – 24,3%, партии Справедливости – 7,5%, партии Справедливого будущего – 6,3%, партии Демократии и мира – 2,7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2 % при уровне достоверности 95%.