Экспорт малых и средних компаний РК вырос на 8%

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В прошлом году экспорт южнокорейских малых и средних компаний вырос на 8% в годовом исчислении, составив 114 млрд 600 млн долларов. Об этом сообщили 20 января в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. Это рекордная отметка. Кроме того, уровень в 100 млрд долларов достигается второй раз с 2017 года. В министерстве отметили, что значительный рост обусловлен ростом поставок за рубеж оборудования, связанного с полупроводниками, а также косметики. В общем объёме южнокорейского экспорта на малые и средние предприятия пришлось 18,9%, что на 0,4% больше, чем в предыдущем году. Данный показатель постоянно увеличивается. Максимального с 2010 года объёма экспорта удалось достичь по направлениям в Китай – 27 млрд 300 млн долларов, в США – 13 млрд 300 млн долларов, а также в Индию, Таиланд и Мексику.