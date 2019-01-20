Глава МИД РК и госсекретарь США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео в ходе состоявшегося 21 декабря телефонного разговора обменялись мнениями относительно проведения второго американо-северокорейского саммита и обсудили результаты визита в США заведующего отделом Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля. Как сообщили в МИД РК, стороны договорились продолжать тесное сотрудничество в реализации договорённостей, достигнутых на Сингапурском саммите. Министры также затронули тему распределения расходов на содержание американского военного контингента. Они решили приложить усилия для скорейшего достижения договорённости по этому вопросу. Кан Гён Хва и Майкл Помпео оценили положительные подвижки на Корейском полуострове, достигнутые при сотрудничестве Сеула и Вашингтона. Предполагается, что они также обменялись мнениями о рабочих переговорах представителей США и КНДР в Стокгольме.