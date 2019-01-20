Сеульская площадь Кванхвамун будет значительно изменена

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Сеульская площадь Кванхвамун будет расширена. Как сообщили 21 января в столичной мэрии, в международном конкурсе на проектирование нового облика площади победу одержал проект «Deep Surface: пробуждая прошлое и будущее». Самое большое изменение заключается в том, что проезжая часть проспекта Сэчжон-дэро со стороны Культурного центра имени короля Сэчжона Великого будет присоединена к площади, что увеличит её в 3,7 раза. Памятники королю Сэчжону Великому и легендарному флотоводцу Ли Сун Сину будут перенесены в места, откуда их будет видно с любой точки. Кроме того, под площадью Кванхвамун будет создан «подземный город», который протянется до здания мэрии. Там появится также станция, которая объединит пять линий метро, в том числе маршруту GTX-A, который пройдёт от станции Унчжон города Пхачжу провинции Кёнгидо до станции Самсон в Сеуле. GTX - это первая в РК скоростная железнодорожная линия, которая будет проходить под землёй, соединяя окраины столичного региона с центром Сеула. От Кванхвамуна будет проложен пешеходный туннель длиной 4 км, который протянется до района Тондэмун. Стоимость проекта обновления площади Кванхвамун составляет 104 млрд вон или 92,2 млн долларов. Строительные работы планируется завершить до мая 2021 года.