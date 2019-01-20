РК ужесточает меры борьбы с микропылью

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Министерство промышленности, торговли и энергетики РК приняло решение в этом году в дни с высокой концентрацией микропыли ограничивать работу угольных электростанций до 80% от мощности. Будет рассмотрена также возможность расширения списка объектов данных мер. 10 устаревших электростанций, которым более 30 лет, решено закрыть в 2022 году, на три года раньше, чем планировалось. Кроме того, с апреля будет запущена система, согласно которой приоритет в работе будет отдаваться электростанциям с наиболее экологичными показателями. Вместе с тем, налог на топливо для выработки электроэнергии будет увеличен с 36 до 46 вон за 1 кг угля и снижен с 91 до 23 вон на СПГ. Власти намерены расширить использование низкосернистого угля, который имеет меньшие объёмы выбросов сернистых веществ. Если долю угольных электростанций удастся снизить с 43% в 2017 году до 36% в 2030 году, то к 2030 году выбросы микропыли удастся снизить на 62%, а парниковых газов - на 26% по сравнению с прогнозами. В министерстве отвергли предположения о том, что проблема микропыли усугубилась из-за политики правительства по отказу от АЭС. Отмечается, что увеличение доли угольных электростанций в производстве энергии происходит из-за увеличения количества дней проведения технических работ на АЭС.