Спрос на кремацию в РК растёт

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В прошлом году 84,6% умерших корейцев подверглись кремации. Об этом сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения и социального обеспечения РК. По данным министерства, показатель вырос на 1,9% в годовом исчислении, а также в 4,4 раза за последние 25 лет. Кремация чаще проводится среди мужчин. Уровень кремации покойников превышает 90% в 27 регионах страны. В настоящее время в стране работают в общей сложности 350 печей в 59 крематориях. В Сеуле, Пусане и в провинции Кёнгидо наблюдается нехватка печей. В этой связи в нынешнем году на их расширение правительство намерено выделить 40 млн долларов.