Провинция Кёнгидо потратит около 600 млн долларов на распространение экологичных автомобилей

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Провинция Кёнгидо намерена к 2022 году затратить 590,3 млн долларов на распространение экологичных автомобилей. В особенности это касается водородных автомобилей. Местные власти указывают, что данные меры нацелены на реализацию дорожной карты правительства по активизации «водородной инфраструктуры», а также на защиту населения от влияния микропыли. Власти нацелены на три главных направления – электромобили, водородные автомобили и электробусы. Будет уделено внимание вопросу распространения зарядных станций для электромобилей, создание комплексных заправок для газа и водорода.