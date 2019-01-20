В РК проводится обучающая программа для всех видов войск

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С 21 января по 1 февраля в РК проводятся совместные учения ВВС, ВМС, сухопутных войск и военных медиков. Они проходят в академиях сухопутных и военно-воздушных сил. В сухопутных войсках учения будут сосредоточены на повышении понимания целей и оперативных моментов, в том числе через проведение обучающих программ в подразделениях. Аналогичные программы проведёт и ВВС. Данные учения нацелены на повышение понимания между разными видами войск и уровня взаимодействия. Они проводятся с 2012 года. Будущие военные медики принимают участие в них впервые.