Photo : YONHAP News

Рост южнокорейской экономики в 2018 году составил 2,7%, сообщили 22 января в Банке Кореи. Таким образом, второй год подряд прогноз о трёхпроцентном росте не оправдался. Более того, прошлогодний показатель оказался самым низким с 2012 года. В качестве причин данного явления эксперты называют затяжной торговый конфликт между США и Китаем, а также сокращение экспорта полупроводников. Вместе с тем, представитель Банка Кореи отметил, что в прошлом году объём экспорта постоянно рос, причём экспорт в сфере услуг оказался положительным в результате отмены Китаем мер экономического давления в ответ на размещение в РК американских комплексов ПРО THAAD. В четвёртом квартале рост отечественной экономики составил 1% по сравнению с предыдущим кварталом и 3,1% в годовом исчислении. Правительственные инвестиции достигли высоких объёмов. Это касается и реализации бюджетных средств.