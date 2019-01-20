Кан Гён Хва: Меры по денуклеаризации не нуждаются в строгой последовательности

Photo : YONHAP News

В процессе денуклеаризации необходимо принять множество мер, но делать это в строгой последовательности нет необходимости. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва в интервью KOREA NOW, видеоканалу агентства Ёнхап. По мнению экспертов, она имела в виду необходимость пересмотра старого подхода, заключавшегося в определённой очерёдности процедуры денуклеаризации: «заморозка, заявление, проверка и ликвидация». Вместе с тем, Кан Гён Хва признала важность определения очерёдности принятия Пхеньяном конкретных мер по денуклеаризации и ответных мер со стороны США. Она отметила также, что, если на первой встрече Дональда Трампа и Ким Чон Ына стороны обозначили общие цели и принципы, то от второго саммита все ожидают реальных результатов. По её словам, второй американо-северокорейский саммит станет важной отправной точкой, основанной на достижениях прошлого года.