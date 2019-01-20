Индекс цен производителей в РК снижается третий месяц подряд

Цены южнокорейских производителей, которые являются барометром будущей инфляции, снижаются третий месяц подряд. По данным Банка Кореи, представленным 22 января, в декабре прошлого года индекс цен производителей снизился на 0,5% по сравнению с ноябрём, составив 104,09 пункта. За 100 пунктов берётся ситуация 2010 года. Снижение показателя в течение трёх месяцев фиксируется впервые с июня 2017 года. Главным фактором является падение мировых цен на нефть. Цены на уголь и нефтепродукты сократились на 8,4%. Стоимость коммунальных услуг снизилась на 0,1%, а цены на сельскохозяйственные товары выросли на 3,1%. При этом рост цен производителей в годовом исчислении составил 1,0%.