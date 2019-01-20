К Новому году по лунному календарю население получит поддержку от правительства

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Правительство РК представило меры по оказанию поддержки населению в преддверии Нового года по лунному календарю. Они включают отмену оплаты за проезд по платным шоссе в период праздника, выделение 35 млрд долларов в помощь малому и среднему бизнесу, а также уязвимым слоям населения. Правительство намерено в 2,8 раза увеличить объём поставок на рынок 15 наименований продуктов, наиболее востребованных в праздник, а также создать специальную рабочую группу, которая будет следить за состоянием рынка и ценами. В рамках распродаж в госсекторе решено предоставить скидки в размере от 5 до 50%. Увеличены квоты на продажу различных скидочных купонов, которые можно использовать на традиционных рынках. Помимо этого, все государственные парковки, дворцовые комплексы и государственные музеи будут работать бесплатно.