Объём продаж лотерейных билетов в РК оказался рекордным

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В прошлом году объём продаж лотерейных билетов в РК составил рекордные 3 трлн 965 млрд 800 млн вон или 3 млрд 509 млн долларов. Таким образом, каждый гражданин страны потратил на их покупку в среднем 68 долларов. В качестве выигрышей выплачены 1 трлн 980 млрд 300 млн вон. Максимальный выигрыш, который составил в среднем 1 млн 700 тыс. долларов, получили 484 человека. Считается, что рост продаж лотерейных билетов всегда связан с ухудшением экономических условий. Однако в министерстве планирования и финансов уверяют, что рекордные показатели продаж связаны не с экономической ситуацией, а с увеличением количества точек по продажам билетов.